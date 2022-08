Vida Urbana UPA Norte registra falta de 34 medicamentos na farmácia, aponta Ministério Público Vistoria constata desabastecimento de morfina, loratadina e benzilpenicilina e prevê colapso da rede municipal

Mais de 30 medicamentos de uso ambulatorial da farmácia da Unidade de Pronto Atendimento Norte (UPA) estão em falta. De acordo com uma lista das medicações da unidade, remédios como morfina, paracetamol e dipirona não estão no estoque. O dado é de uma vistoria divulgada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) desta quarta-feira, 9. O órgão constatou a falta de 34 i...