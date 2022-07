Vida Urbana Universitários de Palmas reclamam da mudança de horários de ônibus no mês de julho Estudantes que não terão férias e precisam usar transporte público se queixam dos horários e condições insalubres da principal linha para chegar à universidade

Ônibus quebrados, sujos, superlotação e mudanças de horários são algumas demandas reportadas por usuários do transporte coletivo de Palmas. Os horários dos ônibus da linha 090 sofreram mudanças nas férias de julho, mas os estudantes da UFT reclamam que, além do semestre não ter terminado, há matérias de verão ofertadas durante as férias e serão prejudicados com a redução d...