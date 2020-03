Durante reunião do Conselho Universitário (Consuni) nesta segunda-feira, 30, a Universidade Federal do Tocantins (UFT) suspendeu suas aulas devido a pandemia da Covid-19. O período de suspensão ainda está sendo discutido. As aulas ocorriam por meio online desde o último dia 16, data em que a instituição teve suas aulas presenciais suspensas.

A votação contou com a presença de diretores dos câmpus de Araguaína, Arraias, Gurupi Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis, representantes discentes, representante docente e dos técnicos-administrativos. Somente o câmpus de Araguaína foi contra a suspensão. A votação levou em conta a situação de diversos alunos da UFT que não possuem acesso integral à internet.

Por videoconferência, a reunião começou às 14h30 e ainda ocorre. O debate discute medidas para continuar o atendimento remoto das reitorias aos estudantes. O conselho elabora um documento com orientações das atividades durante a suspensão.

O Jornal do Tocantins segue acompanhando as deliberações da reunião e voltará com mais detalhes em breve. A reunião pode ser acessada por aqui.