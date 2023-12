Vida Urbana Universidade da Maturidade forma turma de idosos indígena em Tocantínia Os 28 indígenas da etnia Xerente receberão certificado às 19h desta quinta-feira

A primeira turma indígena do Brasil da Universidade da Maturidade, um projeto de extensão da UFT, vai se formar nesta quinta-feira, 21, em Tocantínia, região central do Estado. A colação de grau dos 28 alunos está prevista para ocorrer às 19h, no Centro de Ensino Médio Indígena Xerente Warã. A turma se iniciou em novembro de 2021 e colam grau após dois anos de for...