Universidade Aberta do Brasil oferece mais de 130 mil vagas; 2 mil são para o Tocantins Edital foi publicado pela Capes e traz detalhes sobre os cursos e quantas vagas são ofertadas por instituição

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgou edital com 131.102 vagas em cursos de graduação e especialização, voltadas, principalmente, para a formação de professores da educação básica por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Os números estão no resultado da seleção do Edital nº 09/2022, publicado no Diário Oficial da União. As propostas sele...