Por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), por meio de sua Comissão Eleitoral, suspendeu temporariamente o processo e o calendário eleitoral para escolha dos cargos de reitor e vice-reitor para o triênio 2020/2023. O pleito estava marcado para ocorrer dia 17 de junho, das 9 às 21 horas, com votação simultânea nos centros administrativos dos cinco câmpus da instituição de ensino superior: Augustinópolis, Araguatins, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins.

O despacho da comissão foi submetido ao Conselho Universitário (Consuni) que acatou o pedido e suspendeu todo o cronograma eleitoral. A eleição conta apenas com uma chapa, que tem Augusto de Rezende Campos para o cargo de reitor e Darlene Teixeira Castro para vice-reitora. Rezende é o atual reitor da instituição de ensino.

Segundo a Unitins, “o processo eleitoral ocorreu regularmente em obediência às regras e prazos previstos no Edital de abertura (e retificações). No entanto, no atual estágio em que se encontra, as etapas poderão ser prejudicadas pelas medidas propostas para enfrentamento da pandemia da Covid-19. Nesse sentido, as autoridades competentes propuseram diversos atos normativos, cuja observância leva em conta a proteção coletiva à saúde e bem-estar da população”.

De acordo com o presidente da comissão, Fred Newton, a comissão deve apresentar minuta da retificação, até o dia 15 de maio, para apreciação na próxima reunião do Consuni e definir os novos rumos do processo eleitoral para conhecimento de todos os interessados.

Concurso cancelado

Em sentença publicada na última terça-feira, o juiz Roniclay Alves de Morais declarou a nulidade do concurso público para os cargos de professor universitário, mestre e doutor, da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) realizado em 2014.

Ainda cabe recurso, mas a sentença anula todos os atos desde a aplicação da prova. Isso inclui os atos de nomeação de alguns professores. A decisão atende a uma ação pública do Ministério Público do Estado do Tocantins (MPE-TO) de 2014 que aponta uma série de irregularidades no certame.