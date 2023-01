Vida Urbana Unitins retira exigência de OAB em concurso para professor Universidade atendeu ao pedido de candidato que impugnou edital

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) retirou a obrigatoriedade da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para o cargo de professor de Direito no concurso público da universidade. A mudança saiu no pedido de impugnação feito por um candidato. A comissão deu parecer na segunda-feira, 23. O documento ressalta que a alteração segue a Cons...