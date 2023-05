A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) publicou nesta terça-feira, 16, no portal da instituição, o edital do Vestibular 2023/2. O certame oferece 240 vagas e os interessados poderão se inscrever entre os dias 18 e 31 de maio.

As 240 vagas são para os cursos de Direito, Engenharia Agronômica, Pedagogia, Serviço Social e Sistemas de Informação no do câmpus Palmas e Direito no Câmpus Paraíso.

A aplicação das provas objetiva e de redação está marcada para o dia 25 de junho e de acordo com o cronograma da instituição as aulas estão previstas para iniciarem no dia 1° de agosto, conforme calendário acadêmico.

Os interessados poderão concorrer na modalidade de ampla concorrência ou através de vagas reservadas para egressos da rede pública de ensino e autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência também egressos da rede pública de ensino.

O edital com o cronograma completo pode ser acessado no site da Unitins, através deste link.