Vida Urbana Unitins oferece mil vagas para cursos de graduação em 12 cidades do Tocantins Período de inscrição começa nesta quinta-feira, 15; aplicação das provas provas está prevista para o dia 22 de janeiro

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) lançou nesta segunda-feira, 12, o edital com mil vagas para cursos de graduação em 12 municípios do Tocantins, com ingresso para o primeiro semestre de 2023. O período de inscrição começa nesta quinta-feira, 15 e finaliza no dia 4 de janeiro. O candidato deve acessar a página do processo seletivo para realizar a insc...