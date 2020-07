Vida Urbana Unitins matrícula aprovados em 1º chamada da lista de espera do Sisu e UFT convoca para 2ª Na unitins, a solicitação de matrícula on-line segue até a sexta-feira, 31, e na UFT o prazo é 2 de agosto para manifestar interesse

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) começa com as matrículas online dos aprovados pelo edital de convocação da primeira chamada da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) nesta terça-feira, 28 e segue até a sexta-feira, 31. O certame é referente as vagas dos Câmpus de Palmas e Paraíso do Tocantins e visa o preenchimento de 280 vagas para o...