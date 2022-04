Vida Urbana Unitins lança Vestibular 2022/2 com 240 vagas para Palmas e Paraíso Interessados poderão se inscrever entre os dias 12 de abril e 5 de maio

O edital do Vestibular da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) 2022/2 foi lançado nesta quinta-feira, 7, e já está disponível no Portal www.unitins.br. Neste certame são ofertadas 240 vagas para cursos de graduação na modalidade presencial. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 12 de abril e 5 de maio. A taxa de inscrição para o proces...