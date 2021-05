Vida Urbana Unitins inscreve para oferta de 360 vagas para cursos de línguas estrangeiras e de Libras As vagas são para os cursos de Espanhol Básico, Inglês Básico, Inglês Instrumental, Libras Básico, e Libras Contextos Escolares

Estão abertas as inscrições para os cursos de línguas do Centro de Idiomas da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). São 360 vagas para os cursos de Espanhol Básico, Inglês Básico, Inglês Instrumental, Libras Básico, Libras Contextos Escolares e 72 bolsas de estudo integrais. As aulas começarão em agosto e seguirão até dezembro, de modo remoto com encontros semanais d...