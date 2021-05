Vida Urbana Unitins inscreve em edital para empréstimo de computadores a estudantes de baixa renda para facilita Serão 63 computadores de mesa com monitor, CPU, teclado e mouse, fornecidos a estudantes de todos os câmpus

Segue até o dia 30 de maio as inscrições para os acadêmicos da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) participarem do Programa de Inclusão Digital. A iniciativa contempla o empréstimo de 63 computadores de mesa, com monitor, CPU, teclado e mouse, para os estudantes com o objetivo de facilitar o acesso às aulas remotas e demais atividades da graduação. Esse proces...