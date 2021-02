Vida Urbana Unitins inicia nesta segunda-feira matrículas de aprovados em processo seletivo Aprovados têm até a próxima quarta, 24, para realizar matrículas, sob risco de perder a vaga; ao todo são ofertadas 534 vagas

As matrículas dos aprovados no processo seletivo de Transferência Externa 2021/1 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) iniciaram nesta segunda-feira, 22. O resultado final foi divulgado no final da tarde da última sexta-feira, 19. A lista pode ser conferida no próprio site da instituição. De acordo com a universidade, o prazo final de matrículas é até 23h59...