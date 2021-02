Vida Urbana Unitins divulga resultado final do Vestibular 2021/1 e convoca aprovados Matrícula no formato online começa nesta quarta-feira, 10, e segue até sexta-feira, 12

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou nesta, terça-feira, 9, e a relação dos candidatos aprovados no Vestibular 2021/1. A lista pode ser conferida através do link. Segundo o cronograma do certame, os aprovados devem realizar a matrícula nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, on-line, por meio do endereço eletrônico e devem ficar atentos as orientações...