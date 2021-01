Vida Urbana Unitins divulga locais de prova do Vestibular 2021/1 e alerta para horário de fechamento dos portões As provas serão aplicadas presencialmente nesta quarta-feira, 27, nas cidades com Câmpus, sendo Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou os locais de prova do Vestibular 2021/1, que acontecem nesta quarta-feira, 27, no período vespertino, nas cidades de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins, que tem Câmpus da Instituição. O processo seletivo oferta 640 vagas distribuídas em 16 cursos de graduação. Conforme a...