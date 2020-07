Na noite desta quarta-feira, 15, a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou a lista da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com o período de matrícula iniciado às 8 horas desta quinta-feira, 16, e sendo finalizado às 18 horas do próximo dia 21 de julho. As vagas são para os câmpus de Palmas e Paraíso, nos cursos de Direito, Engenharia Agronômico, Serviço Social, Sistema de Informação, Ciências Contábeis e Tecnólogo em Agronegócio.

Segundo o edital de convocação, por conta da pandemia da Covid-19, não serão realizadas matrículas e nem entregas de documentos de maneira presencial. Tudo será feito de forma online e os candidatos devem ficar atentos na apresentação da documentação. A lista de candidatos aprovados e do edital de convocação podem ser acessados através do link.