Vida Urbana Unitins divulga lista de aprovados em primeira chamada no vestibular 2022/1 Aulas devem iniciar presencialmente em fevereiro; alunos devem apresentar a comprovação de vacinação para entrada e permanência nas unidades

O resultado do Vestibular da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) 2022/1 está disponível junto com a lista de aprovados de cada curso aqui. São ofertadas 680 vagas para mais de dez cursos. As aulas do semestre letivo começam em fevereiro e as matrículas serão online de 26 a 31 de janeiro, antes, entretanto, haverá processos de heteroidentificação para cotas. ...