A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) inicia nesta quarta-feira, 22, por meio de atendimento virtual, uma central de esclarecimentos de dúvidas e prestação de orientações relacionadas à prevenção, cuidados e combate ao novo coronavírus (Covid-19). As atividades do projeto "Saúde Virtual - A prevenção dentro da sua casa" são em parceria com Secretaria Estadual da Educação, Juventude e Esportes do Tocantins (Seduc).

Segundo a Unitins, os atendimentos online são direcionados ao público de maneira geral e vão ser realizados via chat, WhatsApp e e-mail. A lista de canais pode ser acessada através do link. Os atendimentos serão de segunda à sexta-feira, das 8 às 22 horas. Para poder mapear as demandas do público, a equipe do projeto preparou um questionário, que pode ser acessado através do link. As pessoas serão orientadas em relação a assuntos de saúde (tratamento, sintomas ou transmissão da Covid-19), área jurídica, trabalho e lazer.

Projeto

De acordo com a universidade, o projeto Saúde Virtual é amplo, pois envolve várias áreas temáticas: ciências da saúde, ciências sociais aplicadas e como área secundária a comunicação. Ao todo, 22 acadêmicos foram selecionados para o projeto por meio de edital e vão receber bolsa-auxílio de R$ 400 por mês, durante a vigência da ação, prevista para acontecer de abril a julho e pode ser prorrogada por uma única vez, por igual período, de acordo com o edital. São alunos dos cursos de Enfermagem, Direito e Serviço Social, que terão a surpevisão de professores da Unitins e de profissionais do Núcleo de Apoio Psicossocial e Educacional (Nape).