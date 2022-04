Vida Urbana Unitins cria comissão para estudos preliminares do concurso público de professores e técnicos Cargos e quantidade de vagas serão definidos no estudo

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) publicou uma portaria que cria a comissão responsável por realizar os estudos preliminares para concurso público de técnicos administrativos e docentes. A comissão irá realizar o levantamento dos cargos e da quantidade de vagas em todas unidades da instituição, além de organizar as etapas do concurso. A portaria nº 157...