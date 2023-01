Vida Urbana Unitins contrata Fapto por R$ 982 mil para gerenciar concurso com 130 vagas para professores Concurso anunciado na semana passada para dez cursos de graduação terá “gerenciamento administrativo e financeiro” da fundação ligada à UFT

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) dispensou a licitação para contratar a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (Fapto) para realizar o “gerenciamento administrativo e financeiro” do concurso público com 130 vagas para professores em dez cursos de graduação no Câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso. A contra...