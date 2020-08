A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) confirmou nesta terça-feira, 4, que de acordo com os dados notificados oficialmente à Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, seis servidores da instituição foram diagnosticadas com Covid-19, desde o início da pandemia. Todos os registros são de Palmas, sendo cinco do câmpus e um da sede administrativa da Unitins.

De acordo com a nota enviada ao Jornal do Tocantins, “não há informações oficiais de casos confirmados de servidores lotados nas demais unidades. Dos seis casos confirmados e conhecidos pela Instituição, cinco servidores estavam em trabalho remoto ou férias e apenas um estava exercendo as atividades presencialmente.”

A Unitins tem câmpus nas cidades de Augustinópolis, Araguatins, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins. Segundo informou a universidade, “conforme orientações repassadas pela Gestão aos responsáveis imediatos por setores e unidades da Unitins, ao apresentar sintomas, o servidor em trabalho presencial deve ser imediatamente conduzido ao trabalho remoto, assim como servidores que tiveram contato com pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. Servidores contaminados são afastados até o período de cura e, caso outros servidores tenham tido contato com ele, são conduzidos ao trabalho remoto por prevenção.”

A instituição de ensino público relata ainda que tem adotado medidas sanitárias para evitar que acadêmicos e colaboradores sejam contaminados pela doença. Em todo o Estado, a Covid-19 já infectou 27.664 pessoas, com 408 mortes e 16.562 pacientes recuperados.

Nota da Unitins

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) informa que, de acordo com os dados notificados oficialmente à Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, seis servidores da instituição foram diagnosticados com Covid-19 desde o início da pandemia, sendo cinco do Câmpus de Palmas e um da Sede Administrativa, localizada na Capital. Não há informações oficiais de casos confirmados de servidores lotados nas demais unidades. Dos seis casos confirmados e conhecidos pela Instituição, cinco servidores estavam em trabalho remoto ou férias e apenas um estava exercendo as atividades presencialmente.

Conforme orientações repassadas pela Gestão aos responsáveis imediatos por setores e unidades da Unitins, ao apresentar sintomas, o servidor em trabalho presencial deve ser imediatamente conduzido ao trabalho remoto, assim como servidores que tiveram contato com pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. Servidores contaminados são afastados até o período de cura e, caso outros servidores tenham tido contato com ele, são conduzidos ao trabalho remoto por prevenção.

A Unitins ressalta que adotou medidas de afastamento e protocolos sanitários para assegurar a saúde de seus acadêmicos e colaboradores, como a suspensão das aulas presenciais desde o final do mês de março até a intensificação da higienização dos ambientes de trabalho, produção própria e distribuição de álcool em gel 70% em todas as unidades, distribuição de máscaras aos servidores em trabalho presencial, além da aquisição de termômetros e EPIs específicos.