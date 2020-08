Vida Urbana Unitins começa segundo semestre letivo com atividades remotas a partir de segunda-feira Volta em modelo retomo leva em consideração a pandemia da Covid-19 e acontecerá nos cinco câmpus da Instituição; laboratórios de informática serão abertos para acadêmicos sem internet

As aulas nos cinco câmpus da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) retornaram de forma remota na próxima segunda-feira, 24. O retorno será para o segundo semestre letivo deste ano para os mais de 1.900 veteranos e o ingresso dos 280 novos acadêmicos nas unidades de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso. Conforme a Unitins, as aulas ...