O concurso público para professor efetivo da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) vai ser realizado neste domingo, 16, em Palmas, para os cerca de dois mil candidatos inscritos. Isso porque o Tribunal de Justiça do Tocantins derrubou a decisão liminar de 1ª instância que suspendia o concurso, após o Ministério Público Estadual (MPE) questionar a quantidade de vagas destinadas à Pessoas com Deficiência (PcD).

Segundo a Unitins, os portões do Centro Universitário Luterano de Palmas (Ceulp/Ulbra), na Avenida Teotônio Segurado, serão fechados pontualmente às 8 horas. As provas terão início às 8h10 e serão encerradas às 12h10, com quatro horas de duração.

O edital com os locais de prova e a relação de alunos por sala estão disponíveis no site da Unitins. De acordo com a Universidade, cada candidato deverá comparecer com antecedência ao local de prova, com documento de identidade original e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.

Conforme o edital, após o fechamento dos portões e antes do início das provas, a comissão responsável pelo concurso fará o sorteio do tema da prova escrita. A avaliação corresponde à primeira fase do certame, com caráter eliminatório e classificatório. O candidato deverá elaborar um texto dissertativo para o tema sorteado, e esse deverá ter, no máximo, 160 linhas e em Língua Portuguesa.

Por meio da assessoria, o reitor da Unitins e presidente da Comissão Organizadora do Concurso, Augusto Rezende, afirmou que a aplicação das provas será um sucesso. “Está tudo preparado, o certame está acontecendo na devida regularidade e a gente tem a certeza do sucesso dessa aplicação das provas”,

Concurso

O profissional aprovado terá que cumprir a carga horária de 20 ou 40 horas semanais com remuneração mensal de R$ 4.502,16 até R$ 10.554,12.

São 132 vagas ofertadas, para ocupação imediata, distribuídas nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Letras, Medicina, Pedagogia, Serviço Social, Sistemas de Informação e Tecnologia em Gestão do Agronegócio. Esse é o primeiro concurso para docentes realizado pela Universidade que contempla todos os câmpus: Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso.