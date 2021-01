Vida Urbana Unitins anuncia prorrogação de inscrições para vestibular Novo prazo vai até 11 de janeiro, com inscrições a R$ 120; provas serão dia 27

As inscrições do Vestibular 2021/1 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) foram prorrogadas até o dia 11 de janeiro. Interessados em ingressar na instituição devem realizar a inscrição no Portal da Unitins (www.unitins.br). São ofertadas 640 vagas distribuídas em 16 cursos nos Câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins. &n...