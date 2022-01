Vida Urbana Unitins adia o retorno das aulas presenciais por causa do aumento dos casos da Covid-19 Início das aulas está mantido para o dia 01º de fevereiro, mas em formato remoto e a volta presencial deve ocorrer no dia 14 de fevereiro; IFTO também optou por retornar com aulas remotas nos primeiros dias do ano letivo

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) decidiu adiar o começo das presenciais em função do atual cenário da pandemia da Covid-19. O retorno presencial ficou adiado para o dia 14 de fevereiro. A decisão ocorreu durante uma reunião extraordinária do Conselho Universitário (Consuni) nesta sexta-feira, 28, e teve 18 votos contra sete para a medida. Essa medida...