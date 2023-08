A Justiça autorizou a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins)a seguir com o concurso para professor efetivo. A decisão que revogou a liminar que havia paralisado as etapas do concurso saiu na tarde desta sexta-feira, 25. Os candidatos chegaram a fazer as provas no dia 16 de abril deste ano dpois que a Justça acatou um recurso da Procuradoria Geral do Estado (PGE), com a proibição da publicação dos resultados.

Diante do novo despacho para segui com o certame, a Unitins divulgou comunicado no qual afirma que o resultado da primeira etapa deve ser divulgado na próxima terça-feira, 29, e que um novo cronograma será elaborado para as demais fases do certame.

Despachos

A seleção estava suspensa desde o dia 14 de abril, após questionamentos do Ministério Público do Tocantins (MPTO) devido a quantidade de vagas para pessoas com deficiência (PcD) não corresponder ao que determina a Lei. A Defensoria Pública também entrou na Justiça por falta de reserva de vagas para pessoas autodeclaradas negras.

De acordo com o edital do concurso, do total de 132 vagas previstas, sete são reservadas para pessoas com deficiência. No entendimento do MPTO, a comissão organizadora do concurso decidiu definir por sorteio os cargos nos quais seria feita a reserva de sete vagas. Essa seleção prévia e aleatória acabou deixando de fora da reserva cargos para os quais muitas pessoas com deficiência teriam interesse em concorrer.

A revogação da decisão para continuidade do processo seletivo é assinada pelo juiz Océlio Nobre da Silva, da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas, que afirma não ser possível aplicar o percentual mínimo para cada vaga. “Diante da condição de oferta de apenas uma vaga para a maior parte dos cargos, ficou claro que foi preciso ao administrador equacionar a melhor alternativa para atender ao percentual mínimo exigido pela legislação, pois, no contexto, não seria possível aplicar o percentual mínimo para cada um dos cargos”, diz trecho do novo despacho.

Concurso Público

Nesse processo seletivo são ofertadas 132 vagas para professores das áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Letras, Medicina, Pedagogia, Serviço Social, Sistemas de Informação e Tecnologia em Gestão do Agronegócio. O salário pode chegar a mais de R$ 10 mil.

Uma decisão liminar expedida pelo juiz plantonista da 1ª instância, Jocy Gomes de Almeida, um dia antes da aplicação das provas do concurso, manteve o cronograma previsto em edital com as provas para o domingo, 16 de abril. Na decisão, o juiz determinou o prosseguimento do concurso mas suspendeu a publicação dos resultados até o julgamento de todas as questões descritas no recurso.