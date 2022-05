Vida Urbana Unirg reajusta mensalidade de medicina em Paraíso e acadêmicos se posicionam contra Centro acadêmico afirma que “reajuste é abusivo, retira o incentivo à formação e provoca evasão dos estudantes”; Universidade diz que reajuste é contratual

A Universidade de Gurupi (Unirg) reajustou em 11,75% o valor das mensalidades e semestralidades do curso de medicina do campus de Paraíso. A portaria n° 0342/2022 assinada pelo presidente da Fundação da Unirg Thiago Piñeiro Miranda no dia 29 de abril passa a valer a partir do semestre letivo 2022/02. O valor do crédito passa de R$157,15 para R$175,58. Ocorre que, e...