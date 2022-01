Vida Urbana Unidades sentinelas seguem com filas de pessoas com sintomas gripais na Capital Palmas tem pelo menos 96 infectados com a H3N2 e mais de 2,1 mil pela Covid-19 desde o começo do ano

Desde o começo do ano, as unidades sentinelas que atendem pacientes com sintomas gripais registram filas na Capital. Na tarde desta terça-feira, 18, o Jornal do Tocantins passou pelas Unidades de Saúde da Família da Arno 61 (503 Norte) e da Arse 131 (1.304 Sul) e encontrou filas com pessoas em pé e sentadas em frente aos locais, aguardando ser chamadas para atendimento. Até o fina...