Vida Urbana Unidades sentinelas ficam abertas aos fins de semana para atender pacientes com sintomas de Covid-19 Abertura aos finais de semana é tentativa de desafogar atendimento nas UPAs; Segundo boletim da Semus, a unidade da região Sul tem ocupação de 112,5%

Nesta sábado, 13, e domingo, 14, duas unidades sentinelas da rede municipal de saúde de Palmas, que são usadas para atendimento exclusivo de Covid-19, irão funcionar. São as Unidades de Saúde da Família (USFs) da Arno 61 (503 Norte) e Eugênio Pinheiro, no Jardim Aureny I. O atendimento é das 7 às 19 horas para pessoas com quadro respiratório suspeito e de pessoas c...