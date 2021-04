Vida Urbana Unidades do Resolve Palmas voltam a atender em horário normal a partir desta segunda-feira Atendimento nas Unidades da Avenida JK e em Taquaralto volta a ser realizado das 7h30 às 18h30 e no Shopping Capim Dourado será das 11h30 às 21 horas

A partir desta segunda-feira, 18, as Unidades do Resolve Palmas voltam ao horário normal de atendimento. A mudança está no Decreto N° 2.029/2021 e o horário será das 7h30 às 18h30 nas Unidades da Avenida JK e em Taquaralto e das 11h30 às 21 horas no Shopping Capim Dourado. O Resolve Palmas estava com redução no período de atendimento devido as medida...