As Unidades do Resolve Palmas estão realizando atendimentos por meio dos telefones dos órgãos e e-mail desde esta segunda-feira, 13. Os atendimentos ocorrem de segunda sexta-feira das 8 às 18 horas. A medida visa manter os cuidados no enfrentamento da pandemia da Covid-19 na Capital.

Conforme a gestão municipal, os atendimentos presenciais continuam suspensos, uma vez que compreendem a necessidade de isolamento social neste momento. Além disso, a unidade do so Shopping Capim Dourado, que segue com as atividades suspensas para o isolamento social, seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Palmas.

O trabalho interno do Resolve Palmas passou a ser realizado em escala de revezamento para evitar o grande número de funcionários no mesmo horário.

Também foram adotadas outras medidas como a disponibilização de álcool gel 70% para o uso dos servidores, bem como a permanente higienização dos ambientes e a distância de dois metros entre um e outro.

Telefones e e-mail:

Unidade da Av. JK

3212-7750,

3212-7752,

3212-7754,

3212-7764

Unidade Sul – Taquaralto

3212-7652,

3212-7653,

3212-7655

resolvejkemergencia@palmas.to.gov.br.