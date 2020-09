Em virtude dos feriados de segunda-feira, 7, e terça-feira, 8, as quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) de referência para atendimento a pacientes com Covid-19 funcionarão em regime diferenciado em Araguaína. Os feriados são da Independência do Brasil e da Padroeira do Tocantins, Nossa Senhora da Natividade. Na segunda, as UBS, que atendem pacientes com sintomas leves, estarão fechadas e retornam em regime de escala na terça.

Já para os casos moderados e graves da doença os atendimentos continuarão sem alteração no horário nos dois dias na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no setor Araguaína Sul.

Horários

Conforme a Saúde de Araguaína, na terça, a UBS Albeny Soares e a Dr. Raimundo Soares atendem das 7 às 13 horas.Jás as unidades JK e José Resende funcionam de 13 às 19 horas.

A partir da quarta-feira, 9, o horário de funcionamento das unidades de referência para pacientes com sintomas de Covid-19 será normalizado.