Vida Urbana Unidades de saúde de Palmas têm pacientes espalhados na calçada com sintomas de Covid e gripe O JTo constatou fila por triagem nas unidades de saúde nas quadras 406 Norte e 503 Norte e a UPA do lado de fora dos prédios; secretaria promete reforço de pessoal para melhor atendimento

O aumento de casos de pessoas com sintomas da gripe tem causado lotação e desespero na porta das unidades de saúde em Palmas, como constatou a equipe do Jornal do Tocantins ao percorrer unidades de saúde nas quadras 406 Norte e 503 Norte e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte na manhã desta terça-feira, 4. Os pacientes relatam atendimentos lentos e espe...