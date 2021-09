Vida Urbana Unidades de Conservação do Tocantins registram 21,9% mais focos de calor Do início de janeiro deste ano até este sábado, unidades já registram 428 focos de queimadas

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) aponta que as Unidades de Conservação (UC) do Estado do Tocantins registraram 428 focos de calor entre o dia 1º de janeiro deste ano até este sábado, 04. O número é 21,9% maior que o informado pelo Inpe no mesmo período do ano passado, em que as unidades de conservação estaduais tiveram a incidência de 351 focos de c...