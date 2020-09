Vida Urbana Unidades da Hemorrede fecham na próxima segunda e terça devido aos feriados Atendimento retorna normalmente na quarta-feira, 9, com agendamento para os interessados em doar sangue

Na próxima segunda-feira, 7, e terça-feira, 8, as unidades da Hemorrede Tocantins estarão fechadas em virtude do feriado prolongado da a Independência do Brasil e da Padroeira do Tocantins, Nossa Senhora de Natividade. O atendimento retorna normalmente na quarta-feira, 9. Estoque Essa semana, a rede divulgou que teve uma queda de 30% dos doadores e está...