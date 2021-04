Vida Urbana Unidades Básicas de Saúde de Araguaína passam a ter atendimento ampliado para 12 horas O atendimento das 7 às 19 horas já ocorre na UBS Dr. Francisco, na Vila Aliança, incluindo o período do almoço e parte da noite, e de ser implantado em outras unidades

A Prefeitura de Araguaína amplia o horário de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para 12 horas seguidas, incluindo no período do almoço e parte da noite. A primeira unidade a ter esse novo horário é a UBS Dr. Francisco Barbosa de Brito, na Vila Aliança, que atende desde o mês passado de 7 às 19 horas, com serviços na área da saúde da família e também bucal. “A mudanç...