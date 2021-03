Vida Urbana Unidade Penal de Miracema realiza testagem da Covid-19 em 135 pessoas entre custodiados e servidores Seciju informou que nenhum dos testes realizados na ação preventiva teve resultado positivo

Uma ação preventiva testou 135 pessoas entre custodiados e servidores para detectar a presença da Covid-19 na Unidade Penal de Miracema. As testagens ocorreram nesta quinta-feira, 25, e fazem parte do Plano de Contenção contra a Covid-19 da Secretaria Estadual da Cidadania e Justiça (Seciju). Essa ação teve parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Miracema. Em nota, ...