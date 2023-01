Vida Urbana Unidade de Saúde fica sem energia e internet e deixa pacientes desassistidos Servidores também reclamam da falta de estrutura do local. Prefeitura afirma que remarcou consultas não atendidas

Nesta terça-feira, 10, a Unidade de Saúde da Família (USF) da 405 norte, ficou fechada para atendimento por falta de energia, internet e sistema. O Jornal do Tocantins esteve no local, pela parte da tarde, e em conversa com servidores a informação era de que desde ontem, 9, a rede elétrica já havia caído. Além da falta de energia, de acordo com as pessoas que es...