Vida Urbana Unidade de reabilitação e Centro Odontológico em Palmas estão com irregularidades De acordo com o MPE, a 19ª Promotoria de Justiça da Capital possui procedimentos instaurados, referentes aos dois centros; a partir do resultado das vistorias irá oficiar os gestores e adotar outras medidas que se mostrem necessárias para a resolução dos problemas

O Centro de Reabilitação Adonay e o Centro de Especialidades Odontológicas, em Palmas, estão com irregularidades. O fato foi constatado nesta quarta-feira, 3, após visita do Ministério Público Estadual (MPE). Conforme o órgão, no centro de reabilitação, que atende dependentes de álcool e outras drogas, foi constatada deficiência no quadro de profissionais, não ha...