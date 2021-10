Vida Urbana Unidade de Pronto Atendimento em Taquaruçu é inaugurada e atenderá das 7 às 19 horas Obra orçada em mais de R$ 1,5 milhão ampliou espaço de antiga unidade de Unidade de Saúde da Família

Com recursos no valor de R$ 1.543.187,31, a nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Setor Sul, próximo à Avenida Tocantins, em Taquaralto, Palmas, teve um evento de inauguração nesta segunda-feira, 25. A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, acompanhada do secretário municipal de saúde, Thiago de Paulo Marconi, e de gestores de pastas, vereadores, servidores da saúde e...