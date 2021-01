Vida Urbana Unidade de oncologia do HGP é reformada e ganha nova estrutura de farmácia e sala pediátrica Também houve adequações na sala de quimioterapia com um posto de enfermagem mais próximo dos pacientes

A Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) do Hospital Geral de Palmas (HGP) recebeu uma reforma de readequação com uma nova estrutura de farmácia em ambiente moderno. Entre as mudanças também está a nova sala de quimioterapia, com posto de enfermagem mais próximo dos pacientes, e a inclusão da sala pediátrica seguindo orientações do Ministério da Saúde. Essa obra d...