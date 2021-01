Vida Urbana Unidade de Coleta e Transfusão de Porto Nacional tem serviços suspensos para reforma neste mês Piso da unidade passa por reforma e as atividades devem voltar em fevereiro

A Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) de Porto Nacional está com os atendimentos suspeitos até o final de janeiro para a realização da reforma no piso do local. As coletas das doações de sangue estão temporariamente suspensas até o dia 30 deste mês e as atividades têm previsão para serem retomadas a partir de 1 de fevereiro, conforme a Secretaria de Estado...