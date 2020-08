Vida Urbana Unidade de coleta de sangue do Hospital Geral de Palmas volta a funcionar na segunda-feira Atendimentos acontecerão de segunda à sexta-feira, das 7 às 18 horas

A Unidade de Coleta de Palmas do Hemorrede Tocantins dentro do Hospital Geral de Palmas (HGP) volta a funcionar de forma regular nesta segunda-feira, 10. Os atendimentos ao público para coleta de sangue acontecerão de segunda à sexta-feira, das 7 às 18 horas. A outra unidade do Hemocentro da Capital segue com o funcionamento de segunda à sexta-feira as 7h às 18h...