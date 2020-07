Vida Urbana Unidade de coleta de sangue do HGP altera horário de atendimento em a partir de segunda Mudança segue até o final de julho e novo horário será das 7 às 13 horas

A partir da próxima segunda-feira, 6, as atividades de doação de sangue na unidade de coleta do anexo do Hospital Geral de Palmas (HGP) terá mudanças de horários. Os atendimentos acontecerão de segunda-feira a sexta-feira das 7 às 13 horas, conforme o Hemorrede Tocantins. Essa alteração segue até o final de julho, prevista para o dia 31. Os doad...