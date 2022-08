Vida Urbana Unicef promove encontro nesta semana em Palmas para debater evasão escolar Evento será realizado na terça-feira, 23, na Capital

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2019, último ano da pesquisa, 13.441 crianças e adolescentes em idade escolar obrigatória no Tocantins estavam fora da escola. Com o objetivo de debater estratégias para levar estudantes de volta à sala de aula, ...