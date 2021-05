Vida Urbana União Química finaliza produção do primeiro lote de Sputnik V fabricado no Brasil É a primeira vacina contra Covid-19 produzida em um laboratório privado no país, mas sua aplicação ainda depende de autorização da Anvisa

O laboratório União Química liberou nesta quinta-feira (20) um lote de 100 mil doses da vacina Sputnik V fabricadas no Brasil para distribuição na América Latina. É a primeira vacina contra Covid-19 produzida em um laboratório privado no país. Ainda não há, entretanto, autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para uso do imunizante no paí...