Vida Urbana União publica autorização para Forças Armadas atuarem contra queimadas no Tocantins Pedido havia sido feito pelo governador do Tocantins

Despacho do presidente Jair Bolsonaro publicado nesta quinta-feira,20, no Diário Oficial da União (DOU) autoriza o emprego das Forças Armadas no Estado do Tocantins. Bolsonaro atendeu ao ofício enviado pelo governador Mauro Carlesse (DEM) no dia 11 deste mês pedindo o apoio das Forças Armadas no combate às queimadas no estado. A atuação faz parte da operação de Garant...