E aí, vai encarar? O União derrotou o Araguaína, por 1 a 0, neste sábado, 24, e carimbou a classificação à segunda fase da competição com duas rodadas de antecedência. O único gol do jogo foi marcado por Marcos Paulo, no primeiro tempo. A vitória foi a quinta seguida – o time segue com 100% de aproveitamento. A equipe é dona da melhor defesa da competição com nenhum gol sofrido. Apesar da derrota, o Araguaína segue no G-4 com chances reais de ir à segunda fase - restam duas rodadas para o encerramento da 1ª fase.

Que campanha é essa?

Líder, 100% de aproveitamento e classificado para a segunda fase com duas rodadas de antecedência. Essa foi a quarta vitória, por 1 a 0, da equipe na competição.

Qual o segredo?

O time vem muito bem fisicamente – talvez a melhor equipe quando se fala em parte física. Luiz Carlos Prima, preparador físico da seleção do tetra em 1994, é além de treinador, o responsável pela parte física da equipe. União fez cinco jogos e soma cinco vitórias com desempenho impecável em campo. A parte física pode ser um fator fundamental para equipe ir à final e birgar pelo título - forte candidato!

Próxima rodada

Na 6ª rodada, o União recebe o Tocantinópolis, no dia 2 (sábado), às 16h, no Mirandão, em Araguaína. Já o Tourão enfrenta o Bela Vista no dia 5 (terça-feira), às 19h30, em seus domínios.