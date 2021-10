Vida Urbana Unha postiça e caramujo são encontrados dentro de comida servida no HGP SES informou que a empresa responsável pela alimentação no HGP é a Fábrika Nutrição, a qual foi notificada pela equipe de fiscalização de contrato da unidade para realizar uma análise sobre uma possível falha de processo e em seguida tomar as devidas providências

Servidores do Hospital Geral de Palmas denunciam ao Jornal do Tocantins as más condições na alimentação servida na unidade. No almoço desta quinta-feira, 14, as marmitas continham pedaço de unha postiça e um caramujo dentro da própria comida, conforme as fotografias que o jornal teve acesso. Tanto o objeto quanto o animal só foram percebidos quando o alimento já estava n...